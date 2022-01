Aanvoerder Schagen: handballers in hele gekke achtbaan

Het Nederlands mannenhandbalteam zit in een “hele gekke achtbaan” bij het EK in Boedapest. Dat zei aanvoerder Bobby Schagen kort voor aanvang van het duel met Montenegro. “Het is te bizar voor woorden hoe dat gaat hier met die positieve testen op corona. Elke ochtend weer is er die spanning over de uitslagen”, zei hij op Ziggo Sport.

Inmiddels zijn twee keepers en vier veldspelers besmet en ook bondscoach Erlingur Richardsson en keeperstrainer Gerrie Eijlers zitten in isolatie. Vrijwel dagelijks slaat het virus toe in de ploeg. “Het slaat eigenlijk nergens meer op, want we kunnen niet eens meer trainen. We hebben in een klein groepje een video van de tegenstander afgespeeld. Het is uitzitten en hopen dat we het toernooi kunnen uitspelen met zoveel mogelijk gezonde spelers”, aldus Schagen.

Van opgeven wil hij niet weten. “We trekken ons niet terug, want dan krijgen we misschien een schorsing en daar zitten we niet op te wachten. We willen gewoon winnen en die jongens die erbij zijn gekomen willen graag spelen. We hebben gelukkig nu ook weer twee keepers.”