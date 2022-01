Atlético Madrid in sensationele slotfase langs Valencia

Atlético Madrid heeft een nieuwe tegenvaller in de Spaanse voetbalcompetitie ternauwernood voorkomen. De regerend landskampioen stond zaterdag in eigen stadion na een uur spelen nog achter tegen Valencia (0-2), maar won door twee doelpunten in de slotfase alsnog: 3-2. International Jasper Cillessen ontbrak bij Valencia, na de lichte blessure die hij woensdag opliep in de ontmoeting met Sevilla.

Valencia maakte voor rust het verschil. Vanuit een counter bracht de Amerikaan Yunus Musah met een hard en laag schot zijn elftal in de 24e minuut op voorsprong. Hugo Duro profiteerde kort voor de pauze van zwak verdedigen bij Atlético (0-2).

De Braziliaan Matheus Cunha hielp Atlético kort na zijn invalbeurt, in de 64e minuut, terug in het duel. Ángel Correa, een andere invaller, maakte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd gelijk. Diep in blessuretijd zorgde verdediger Mario Hermoso met de 3-2 voor nog meer blijdschap bij Atlético.

Atlético staat vierde en heeft 13 punten minder dan koploper Real Madrid. Het elftal van trainer Diego Simeone werd eerder deze week uitgeschakeld in de Spaanse beker.