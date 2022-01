Doelman Eijlers (41) valt weer in als het moet: ik voel me 25

Als het nodig is, staat keeperstrainer Gerrie Eijlers zaterdag op het EK handbal tegen Montenegro opnieuw op het wedstrijdformulier van het Nederlands team en is hij bereid om in te vallen. “Ik ben 41, maar voel me 25”, zegt de Volendammer op de dag dat Oranje aan het bijkomen is van de nederlaag tegen olympisch kampioen Frankrijk, maar nog meer de dag dat de Nederlandse ploeg verder is geplaagd met nieuwe coronabesmettingen. “Het is heel vervelend en vooral die onzekerheid doet de spelers geen goed. Iedere dag worden we twee keer getest en elke keer is er weer de stress of de test wel of niet positief is.”

Eijlers dacht twee jaar geleden dat hij de kroon op zijn lange carrière zette toen de Nederlands handballers in Noorwegen voor het eerst meededen aan het EK. Enkele maanden na dat toernooi beëindigde hij na 120 interlands zijn indrukwekkende loopbaan. Totdat hij donderdag ineens de vraag kreeg of hij reservekeeper wilde zijn tegen Frankrijk op het EK in Boedapest. “Dat was natuurlijk niet gepland. Maar ik was aanwezig bij de test van keeper Dennis Schellekens en zag het verkeerde streepje al meteen in beeld komen; positief dus. Er was een tweede keeper nodig en de tijd om die nog in te laten vliegen was er niet, dus kwam de vraag of ik wilde keepen. Daar hoefde ik niet over te twijfelen en het mocht tot mijn verbazing ook nog van de toernooi-organisatie.”

Hij zal er niet om liegen, Eijlers genoot van zijn korte invalbeurt. Oranje stond toen al ruim achter en de wedstrijd was in feite gespeeld, maar de inzet van de ervaren keeper was er niet minder om. “Ik pakte drie van de vier ballen; een reddingspercentage van 75 procent. Als je weet dat een keeper met 30 tot 35 procent een goede dag heeft, mag ik niet klagen. Ik voelde me erg goed mag ik wel zeggen en had zeker niet het gevoel dat mijn leeftijd in de weg zat.”

Inmiddels zijn er twee keepers bijgekomen op vrijdag. Thijs van Leeuwen en René de Knegt komen als vervangers, omdat na Schellekens eerste doelman Bart Ravensbergen ook positief is getest. “We hebben een lijst van keepers die we achter de hand houden, maar die jongens moeten maar wel kunnen op zo korte termijn. Ik ben super dankbaar dat René en Thijs komen.”

Eijlers geniet ook van de prestaties van de Nederlandse mannen, die een mijlpaal bereikten door de hoofdronde te halen en daarmee bij de beste twaalf landen van Europa horen. “Een doorbraak. Dit team bulkt van de supertalenten. Er zit zoveel handbalvermogen in de ploeg en sommige van die jonge talenten zijn nu al de steunpilaren in de ploeg. Spelers als Kay Smits en Luc Steins spelen bij absolute topclubs. Die spelen niet tien, maar vijftig topwedstrijden per jaar. Steeds meer jongens maken die stap naar grote buitenlands clubs en worden beter. De Nederlandse handbalmannen zijn bezig hun aanzien te vergroten.”