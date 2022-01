Geplaagde handbalploeg te sterk voor Montenegro op EK

De Nederlandse handballers blijven zich ondanks de golf aan coronabesmettingen binnen de ploeg opvallend manifesteren op het EK in Boedapest. Oranje zette Montenegro opzij met 34-30. Het geplaagde team pakte met die overwinning de eerste 2 punten in de hoofdronde en doet nog volop mee in het toernooi.

Topscorer was opnieuw Kay Smits met negen treffers, maar ook Luc Steins en Tommie Falke waren trefzeker met ieder zes goals. De absolute sensatie was keeper Thijs van Leeuwen, die pas vrijdag was ingevlogen met nauwelijks interlandervaring. Hij stopte zoveel ballen dat hij na afloop tot man van de wedstrijd werd uitgeroepen. De volgende tegenstander is maandag wereldkampioen Denemarken.

Oranje trad feitelijk aan met een gelegenheidsformatie. Liefst zes spelers uit de oorspronkelijke EK-selectie zaten in isolatie op hun hotelkamer en misten de wedstrijd tegen Montenegro. Ook bondscoach Erlingur Richardsson ontbrak in de sporthal. De IJslander testte zaterdag eerst positief, maar de PCR-test pakte negatief uit. Toch bleef hij uit voorzorg in quarantaine omdat hij wat milde symptomen had.

Met de nodige vervangers begon Oranje nog wat weifelend tegen de fysiek sterke Montenegrijnen en na een klein kwartier stond ploeg 10-6 achter. Maar het team herpakte zich en nam geleidelijk het initiatief over, ook al had de kleine spelmaker Steins het af en toe zwaar te verduren met de harde Oost-Europese verdedigers. Toen eenmaal de nieuwe keepers René de Knegt en Thijs van Leeuwen waren ingespeeld en Falke met vloeiende acties vanaf de linkerhoek drie keer scoorde, begon het te draaien. Bij rust leidde Nederland met 18-16.

In de tweede helft bleef Nederland het goede spel vasthouden en slaagde de ploeg erin de voorsprong tegen het einde zelfs uit te bouwen naar vier goals verschil. Steins bewees weer eens zijn waarde als creatieve brein. Hij scoorde zelf geregeld, maar liet vooral zijn teamgenoten het afmaken. Zo waren Dani Baijens en cirkelspeler Samir Benghanem ook ieder vijf keer trefzeker. Middelpunt van aandacht na afloop was de 34-jarige keeper Van Leeuwen, die verbouwereerd aanhoorde dat hij de beste speler van de wedstrijd was.