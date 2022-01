Hordeloper Smet loopt limiet voor WK indoor Belgrado

Hordeloper Koen Smet heeft zich verzekerd van deelname aan de WK indooratletiek in maart in Belgrado. De Amsterdammer liep in Manchester in een extra race over 60 meter horden 7,69 seconden en dat was onder de limiet van 7,72. Smet liep eerder op dag in de reguliere finale 7,73.

Smet is al de tweede atleet die zich kwalificeert voor de titelstrijd. Liam van der Schaaf kwam vrijdagavond op hetzelfde onderdeel tot 7,72 bij een indoorwedstrijd in Lyon. Voor Van der Schaaf was het ook een persoonlijk record.

Benthe König haalde in Manchester uit met de kogel. De atlete noteerde een afstand van 18,21 meter en daarmee bleef ze 9 centimeter verwijderd van de limiet voor de WK indoor. Ze plaatste zich wel voor de EK outdoor komende zomer in München.

De WK indooratletiek in de Servische hoofdstad zijn van 18 tot en met 20 maart. Vier jaar geleden vond de mondiale titelstrijd voor het laatst plaats in Birmingham. De kampioenschappen van 2020 in het Chinese Nanjing werden vanwege de uitbraak van het coronavirus afgelast. Nanjing krijgt het toernooi nu in 2023.