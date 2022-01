Liesblessure van schaatser Nuis valt mee

Schaatser Kjeld Nuis denkt niet dat hij schade heeft opgelopen met zijn rit op de 500 meter, waarin hij de wedstrijd stopte vanwege een liesblessure. “Het is misschien verrekt, maar gescheurd is het zeker niet”, zei de tweevoudig olympisch kampioen van Reggeborgh.

“Het gaat ok√© hoor”, zei Nuis een uur na afloop van de 500 meter waarin hij na de eerste bocht zijn race staakte. “Sommige dingen kan ik wel, sommige niet. Nu doet het alleen pijn als je met een duim op mijn been drukt. Het is een beurse plek. Die spier heeft een optater gehad.”

Dat hij uit voorzorg het NK sprint maar niet had moeten rijden, daar wilde Nuis niet van weten. “Als ik op maandag hier een trainingswedstrijd rijd wat de rest doet, had dit ook kunnen gebeuren. En in Beijing doe je ook een trainingswedstrijd een paar dagen vantevoren. Dan moet je na het olympische kwalificatietoernooi in een doos met watten gaan liggen.”

Nuis baalde wel dat zijn NK sprint erop zat. “Ik kwam hier om te winnen. Dat vind ik heel erg jammer. Ik voelde me goed en wilde me graag laten zien. Eerst even uitrusten en hopelijk overmorgen weer aan de bak. “

Nuis schrok vooral toen hij zijn been voelde trekken. “Ik dacht eerst aan het toernooi”, zei hij. Zijn coach Gerard van Velde wees echter al snel op het grotere belang van de Olympische Spelen, waar Nuis op 8 februari zijn olympische titel op de 1500 meter verdedigt.