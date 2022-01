Malen speelt met drie assists hoofdrol bij winnend Dortmund

Donyell Malen heeft zaterdag zijn waarde voor Borussia Dortmund bewezen. De oud-PSV’er gaf in de uitwedstrijd tegen Hoffenheim bij alle drie de doelpunten van zijn winnende elftal de assist: 2-3. Tegenvaller voor Dortmund was het uitvallen van Erling Haaland. De Noorse topschutter, die dit seizoen al vaker langs de kant stond, verliet het veld na ruim een uur spelen met vermoedelijk een liesblessure.

Haaland opende in de 6e minuut, na goed voorbereidend werk van Malen, de score: 0-1. Het betekende alweer zijn zestiende treffer dit seizoen in de Bundesliga. Hoffenheim kwam in de blessuretijd van de eerste helft langszij. Na een hoge voorzet vanaf rechts, schoot de vrijgelaten Andrej Kramaric de bal in één keer achter keeper Gregor Kobel.

De tweede assist van Malen was ook een mooie. In de 58e minuut gaf de Oranje-international de bal binnendoor op Marco Reus, die niet faalde (1-2). Kort na het uitvallen van Haaland, werkte verdediger David Raum de bal in eigen doel. Malen gaf daarbij de ‘voorzet’.

De Franse invaller Georginio Rutter bracht de spanning een klein kwartier voor tijd met de 2-3 terug, maar verder kwam Hoffenheim niet. Malen werd in de 83e minuut vervangen door Youssoufa Moukoko.

Het betekende de derde overwinning op rij in de competitie voor Borussia Dortmund, dat de achterstand op Bayern München tot 3 punten verkleinde. De koploper speelt zondag een uitwedstrijd tegen Hertha BSC.

Bayer Leverkusen haalde uit tegen FC Augsburg (5-1) en blijft derde. De Fransman Moussa Diaby scoorde drie keer. De Nederlandse vleugelverdedigers Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker hadden een basisplaats bij Leverkusen. Timothy Fosu-Mensah viel in de 78e minuut in.

Mark Flekken, een van de keepers van het Nederlands elftal, won met SC Freiburg van VfB Stuttgart: 2-0. Freiburg staat op de vijfde plaats.

SpVgg Greuther Fürth, hekkensluiter in de Bundesliga, behaalde de tweede zege van het seizoen. 1. FSV Mainz 05 werd met 2-1 aan de kant gezet. Oud-PSV’ers Nick Viergever en Jetro Willems hadden een basisplek bij Greuther Fürth.