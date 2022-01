Medvedev sluit vrede met Australische tennisfans

Daniil Medvedev kwam na zijn overwinning op Botic van de Zandschulp in de derde ronde van de Australian Open terug op een eerdere sneer naar de Australische fans op de tribunes in Melbourne. De Russische tennisser had zich in zijn voorgaande partij tegen thuisspeler Nick Kyrgios gestoord aan sommige toeschouwers die hem soms uitjouwden tussen zijn eerste en tweede service. “Ik denk dat ze een laag IQ hebben”, sprak hij donderdag verwijtend.

Na zijn zege op de Nederlander twee dagen later werd hij met applaus begeleid richting interviewer op de baan en gaf hij meteen uitleg. “Ik heb het over één ding wat me stoorde gehad. Verder snap ik heel goed dat ze voor Nick zijn. Ik ben niet gek”, zei Medvedev, die vaker problemen had met vijandig publiek. “Ik heb niets tegen de sfeer hier. Ik kom juist graag naar Australië en over het algemeen heb ik de indruk dat de mensen hier ook mij aanmoedigen. Het voelt zelfs een beetje als een thuiswedstrijd.”

Medvedev, vorig jaar verliezend finalist tegen Novak Djokovic, geldt vanwege de afwezigheid van de Serviër als favoriet voor de titel in Melbourne. Hij had eerder op de US Open in de kwartfinales gewonnen van Van de Zandschulp. “Naar mijn mening speelde hij nu beter. Maar misschien gold dat alleen niet voor zijn service, daar heb ik gebruik van gemaakt”, vertelde Medvedev, die in de vierde ronde uitkomt tegen Maxime Cressy. De Amerikaan bereikte voor het eerst de laatste zestien op een grand slam.