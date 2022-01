Schaatser Snel voert klassement NK sprint aan, val N’tab

Schaatser Tijmen Snel heeft halverwege de NK sprint in Heerenveen de leiding. De schaatser van Jumbo-Visma was met 1.08,51 de snelste op de 1000 meter en voert het klassement aan voor Lennart Velema en Janno Botman.

Dai Dai N’tab ging in de laatste rit van de 1000 meter onderuit en nam Gijs Esders mee in zijn val, die hard op het ijs terechtkwam. Daarmee is de 27-jarige schaatser van Jumbo-Visma, die eerder op de middag de 500 meter had gewonnen in 34,90 seconden, uitgeschakeld voor het klassement. Hij kan zich ook niet meer plaatsen voor de WK sprint.

Kjeld Nuis staakte eerder zijn race op de 500 meter. De tweevoudig olympisch kampioen liep bij een misslag bij de start een liesblessure op en reed zijn rit niet uit. Nuis gaf een uur later aan dat de blessure meeviel, maar ging niet meer van start op de 1000 meter.

Snel was veel sneller op de 1000 meter dan Wesly Dijs die met 1.09,25 tweede werd op de 1000 meter. Velema werd met 1.09,43 derde. Op de tweede 500 meter heeft Snel zondag 0,55 seconden voorsprong op Velema. Botman, die twee keer als vierde eindigde, moet 0,58 goedmaken op Snel.