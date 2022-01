Schaatsploeg Jumbo-Visma bindt Antoinette de Jong tot en met 2024

Schaatsploeg Jumbo-Visma heeft het contract van Antoinette de Jong verlengd tot en met 2024. De 26-jarige De Jong, wereldkampioene op de 3000 meter, is bezig aan haar vierde seizoen bij Jumbo-Visma.

“Ik kan niet anders dan tevreden zijn over hoe het tot nu toe gaat en ik hoop dat ik deze stijgende lijn door kan zetten naar de Spelen”, zei De Jong. “Ik zou heel graag een keer wereldkampioen allround willen worden. Verder wil ik elk jaar met de besten meedoen tijdens de EK’s en WK’s en laten zien dat ik op de juiste momenten over goede vorm beschik. Als ik me op alle vlakken weet te verbeteren, hoop ik ooit eens een poging te doen voor een wereldrecord.”

Jac Orie, coach van Team Jumbo-Visma, is blij dat De Jong twee jaar langer aan de ploeg verbonden blijft. “Antoinette zit sterk in de lift. Ze ontwikkelt zich alsmaar door en blijft zich op alle afstanden verbeteren”, aldus de Hagenaar.

De Jong veroverde aan het begin van het seizoen de Nederlandse titel op de 1500 meter, bemachtigde tijdens het OKT vier olympische startbewijzen en won twee weken geleden Europees goud op de 1500 meter en op de ploegenachtervolging.