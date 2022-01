Schaatsster Wüst pakt met zege op 1000 meter leiding op NK sprint

Schaatsster Ireen Wüst staat na de eerste dag van de NK sprint eerste in het klassement. De 35-jarige Brabantse van Reggeborgh was met 1.15,07 verreweg de snelste op de 1000 meter. Ze maakte daarin haar opgelopen achterstand van de 500 meter, waarin ze met 38,61 als zevende was geëindigd, ruimschoots goed.

Michelle de Jong had samen met Dione Voskamp de eerste 500 meter gewonnen. Beide schaatssters eindigden in 38,15 en waren daarmee sneller dan Marrit Fledderus (38,32). De Jong eindigde met 1,16,17 als tweede op de 1000 meter, maar gaf meer dan een seconde toe op haar ploeggenote Wüst. Fledderus werd derde met 1.16,33. Voskamp viel terug in het klassement. Ze kwam slechts tot 1.17,20 en werd daarmee negende.

In het algemeen klassement heeft Wüst zondag op de tweede 500 meter 0,09 seconde voorsprong op De Jong. Haar marge op Fledderus is 0,34 seconde.

Jutta Leerdam meldde zich zaterdag af voor de NK sprint. De 23-jarige schaatsster van Worldstream-Corendon was de titelverdedigster.