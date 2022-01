Schaker Van Foreest herstelt zich met zege na twee nederlagen

Schaker Jorden van Foreest heeft zich knap hersteld van twee nederlagen op rij bij Tata Steel Chess. De titelverdediger won in Wijk aan Zee in de zevende ronde met wit van Santosh Gujrathi Vidit uit India. Enigszins in tijdnood deed Vidit een foute zet, die Van Foreest direct afstrafte.

De 22-jarige Groninger kon de zege goed gebruiken na de verliespartijen tegen de Rus Sergej Karjakin in de zesde ronde en de Azerbeidzjaan Sjakhrijar Mamedjarov in de vijfde. Vorig jaar won hij het toonaangevende toernooi dat wel het ‘Wimbledon van het schaken’ wordt genoemd. Hij was de eerste Nederlandse winnaar na Jan Timman in 1985. In de tussenstand klom Van Foreest naar de middenmoot met 3,5 punten uit 7 partijen.

Eerder op de dag kreeg landgenoot Anish Giri de zege cadeau omdat zijn Russische tegenstander Daniil Doebov niet kwam opdagen. De Rus, die in contact was geweest met iemand met corona, weigerde gehoor te geven aan het verzoek van de toernooileiding om met een mondkapje op te spelen. Giri klom dankzij het punt naar de gedeelde derde plaats.

Magnus Carlsen boekte zijn derde winstpartij. Hij rekende met de zwarte stukken af met de 16-jarige Indiƫr Rameshbabu Praggnanandhaa en kwam in zijn eentje aan de leiding met 5 punten. De Noorse wereldkampioen lijkt serieus werk te maken van zijn achtste eindzege in Wijk aan Zee.