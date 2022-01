Snowboardlegende White voor vijfde keer naar Spelen

Drievoudig olympisch kampioen snowboarden Shaun White gaat in Beijing voor de vijfde keer deelnemen aan de Winterspelen. De 35-jarige Amerikaan slaagde er na een moeizaam seizoen toch in een plaatsje te verwerven in de ploeg die de Verenigde Staten vanaf 4 februari vertegenwoordigt in China.

White veroverde olympische titels op de halfpipe in 2006, 2010 en 2018 en werd vierde in 2014. Hij werd afgelopen seizoen gehinderd door een enkelblessure en raakte ook nog besmet met het coronavirus. Daardoor bestond de kans dat hij selectie zou mislopen. Pas vorige week, tijdens een wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Laax, voldeed hij met een finaleplaats aan de eis. Een week later volgde de verwachte aanwijzing voor de Winterspelen in Beijing. “Het is elke keer anders. Ik focus me nu op slimmer trainen, meer nog dan op harder trainen. Ik luister naar mijn lichaam en weet wanneer ik vol kan gaan of juist gas moet terugnemen”, meldde White.