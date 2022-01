Drievoudig olympisch kampioene Ter Mors stopt met schaatsen

Schaatsster Jorien ter Mors zet een punt achter haar schaatscarrière. De drievoudig olympische kampioene maakte dat bekend op de slotdag van de NK sprint, haar laatste toernooi.

“De laatste meter vandaag tijdens het NK sprint. Na meer dan zestien jaar op internationaal niveau bij de senioren te hebben gestreden op twee verschillende disciplines is dit het einde van mijn carrière en een start van een heel mooi nieuw begin”, schrijft de 32-jarige schaatsster van Team IKO op Twitter.

“Het vuur om te strijden voor het hoogst haalbare is gedoofd. Ik ben en blijf de schaatssport heel mooi vinden en doe het nog met liefde. Op topniveau moet ook de drive er zijn om alles te geven. Die is er niet meer”, gaf Ter Mors als verklaring om te stoppen.

Ter Mors kende ook veel tegenslagen. De Enschedese raakte na de Spelen van 2014 overtraind. Sinds 2017 kampte ze met een blessure aan haar knie, waaraan ze zich na de Spelen van 2018 liet opereren. Daardoor miste ze een heel seizoen. Ook daarna speelde haar rechterknie nog soms op. Dit seizoen kwam het er niet uit bij Ter Mors, ook na mentale problemen mede door een sterfgeval in de familie.

“Ik wil Team IKO bedanken voor de laatste jaren, makkelijk is het niet geweest”, schrijft ze. “Jullie hebben mij in hele moeilijke tijden niet links laten liggen. Ik had het afscheid graag anders gezien, zoals velen weten. Helaas loopt het niet altijd zoals je wilt.”

Ter Mors veroverde olympisch goud op de 1500 meter en op de ploegachtervolging bij de Spelen van 2014 in Sotsji. Vier jaar later bij de Spelen van Pyeongchang won ze goud op de 1000 meter. Ook veroverde ze in Zuid-Korea brons in het shorttrack met de aflossingsploeg. Ter Mors was daarmee de eerste vrouwelijke olympiër ter wereld die op dezelfde Winterspelen medailles won in twee verschillende disciplines.

Ter Mors haalde eerst successen als shorttrackster. Ze werd in 2014 in Dresden Europees kampioene shorttrack en haalde vijf Europese titels met de aflossingsploeg. Op de WK shorttrack haalde ze twee keer zilver. Als langebaanschaatsster verraste ze met twee keer goud in Sotsji. Daarna volgden er wereldtitels op de 1000 en 1500 meter in 2016 en werd ze nog wereldkampioene sprint in 2018.

De schaatsster wist zich niet te plaatsen voor de Spelen van volgende maand in Beijing.