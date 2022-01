Duitse skispringers zonder twee olympisch kampioenen naar Beijing

De Duitse skispringers Severin Freund en Andreas Wellinger ontbreken volgende maand op de Olympische Spelen. De twee olympisch kampioenen hebben geen plek gekregen in de selectie voor Beijing. Freund (33) worstelde na twee zware knieblessures met zijn vorm, Wellinger (26) miste dit weekeinde de wereldbekerwedstrijd in Titisee-Neustadt vanwege een coronabesmetting.

Freund en Wellinger maakten deel uit van de Duitse ploeg die bij de Winterspelen van Sotsji 2014 goud veroverde in de landenwedstrijd. Wellinger werd vier jaar later in Pyeongchang olympisch kampioen op de kleine schans. Op de grote schans pakte hij zilver achter de Pool Kamil Stoch en in de landenwedstrijd was er ook zilver voor de Duitse skispringers.

Wellinger hoopte met goede resultaten in Titisee-Neustadt een plek in de ploeg te bemachtigen, maar een positieve coronatest verhinderde dat. De Duitse bondscoach vindt het risico te groot dat Wellinger in Beijing in quarantaine moet en hield de tweevoudig olympisch kampioen daarom buiten zijn ploeg.

De Duitse equipe voor de Spelen bestaat uit de skispringers Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Constantin Schmid en Pius Paschke.