Golfer Pieters wint openingstoernooi Abu Dhabi, bijrol Huizing

De Belgische golfer Thomas Pieters heeft het openingstoernooi van de nieuwe DP World Tour in Abu Dhabi op zijn naam geschreven. Hij won met één slag voorsprong op de Spanjaard Rafael Cabrera Bello en Shubhankar Sharma uit India. Het was de grootste zege in de profcarrière van Pieters. De 29-jarige Antwerpenaar, oud-winnaar van het KLM Open, verdiende 1.175.000 euro met de overwinning.

Daan Huizing was de enige Nederlander die op golfbaan Yas Links de cut wist te halen en de vier ronden mocht afmaken. Hij sloot goed af met 71 slagen en eindigde op de gedeelde 53e plaats met een score van 2 boven par. Dat waren er 12 meer dan winnaar Pieters, die na een slotronde van 72 slagen op -10 uitkwam.

Joost Luiten en Wil Besseling doorstonden de schifting na de tweede ronde niet en waren vrijdag al uitgeschakeld.