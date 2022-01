Nadal weer stap dichter bij 21e grandslamtitel

Rafael Nadal heeft zonder setverlies de kwartfinales bereikt op de Australian Open. De 35-jarige Spanjaard, die in Melbourne jaagt op zijn 21e grandslamtitel, versloeg in de vierde ronde de Fransman Adrian Mannarino: 7-6 (14) 6-2 6-2.

De als zesde geplaatste Nadal moest hard werken om de eerste set binnen te halen. Inclusief een lange tiebreak duurde die set maar liefst 81 minuten. De Spaanse routinier vierde de setwinst uitbundig. Nadal haalde de partij daarna soepel binnen.

In de kwartfinales wacht mogelijk een ontmoeting met de als derde geplaatste Alexander Zverev. De olympisch kampioen uit Duitsland moet dan wel afrekenen met de Canadees Denis Shapovalov.

Nadal heeft net als de afwezige Roger Federer (geblesseerd) en Novak Djokovic (visum ingetrokken) twintig grandslamtitels gewonnen. De Spanjaard kan in Melbourne het record alleen in handen krijgen. Hij won de Australian Open pas één keer, in 2009.