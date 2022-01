Olympisch kampioene Van Beek na NK sprint gestopt met schaatsen

Schaatsster Lotte van Beek heeft bij de NK sprint in Heerenveen net als collega Jorien ter Mors haar laatste wedstrijd gereden. De 30-jarige Zwolse sluit een lange carrière af waarin ze met de ploegachtervolging goud won op de Spelen van 2014 en zilver op de Spelen van 2018 en individueel brons.

Van Beek hoopte zich dit jaar nog een keer te tonen en naar de Olympische Spelen van Beijing te gaan. Ze slaagde er op het olympische kwalificatietoernooi echter niet in zich te plaatsen voor de Spelen. Een paar dagen voor het OKT ging ze door haar rug. “Het gaat nu wel weer beter, maar sindsdien is de timing weg”, bevestigde ze haar afscheid bij de NOS.

De schaatsster won op de Spelen van Sotsji in 2014 brons op de 1500 meter en greep met Ireen Wüst, Jorien ter Mors en Marrit Leenstra goud op de ploegachtervolging. Na een lange periode waarin ze moest revalideren nadat ze bij een skiongeluk een kruisband afscheurde, maakte Van Beek haar rentree. Ze wist zich te kwalificeren voor de Spelen van Pyeongchang waar ze met de vierde plaats net naast een medaille greep op de 1500 meter. Wel pakte ze zilver met de ploegachtervolging. Ook won ze dat jaar bij de EK afstanden goud op de 1500 meter en op de ploegachtervolging.

Eerder zondag maakte Ter Mors bekend na de NK sprint te stoppen met schaatsen. Ze sloot haar succesvolle carrière in stijl af met de winst op deze 1000 meter, de afstand waarop ze op de Spelen in Pyeongchang in 2018 olympische goud pakte. Ter Mors won in haar carrière drie olympische titels en veroverde ook drie wereldtitels. Ze beëindigde het NK sprint met de vierde plaats. Van Beek werd twaalfde.