Schaatser Snel voor het eerst Nederlands kampioen sprint

Schaatser Tijmen Snel heeft de Nederlandse titel op de sprint gegrepen. De 24-jarige schaatser van Jumbo-Visma won op de tweede dag van de NK sprint de 500 meter en verzekerde zich met de derde plaats op de 1000 meter van de overwinning. Hij bleef na vier afstanden in het klassement Janno Botman en Serge Yoro voor.

Snel had de eerste dag afgesloten met de zege op de 1000 meter en had een voorsprong van 0,55 seconden op Lennart Velema. Met 34,88 dook hij zondag als enige schaatser onder de 35 seconden op de tweede 500 meter, voor Janno Botman (35,03). Het leverde hem een ruime marge op voor de afsluitende 1000 meter. Die werd gewonnen door Serge Yoro met 1.09,09. Wesly Dijs werd met 1.09,29 tweede voor Snel, die ruim voldoende had aan zijn 1.09,34.

Op de eerste dag van de NK sprint staakte Kjeld Nuis op de eerste 500 meter zijn race nadat het bij hem in het rechterbeen was geschoten. Dai Dai N’tab, de winnaar van de eerste 500 meter, kwam ten val op de 1000 meter. De sprinter, die reserve is voor de Spelen van Beijing, ging zondag niet meer van start.

De nieuwe Nederlands kampioen kan erop rekenen dat hij mag starten op de WK sprint in maart in het Noorse Hamar. Thomas Krol en Kai Verbij zijn al gekwalificeerd voor die WK. Eerder greep Snel naast een olympisch ticket op de 1500 meter, hoewel hij op het olympisch kwalificatietoernooi als derde was geëindigd op die afstand. De selectiecommissie wees echter Marcel Bosker aan, die ook in actie komt op de ploegachtervolging.