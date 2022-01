Schaatsster Conijn voor het eerst Nederlands kampioene allround

Schaatsster Merel Conijn heeft voor het eerst de Nederlands allroundtitel veroverd. De 20-jarige Edamse was na vier afstanden beter dan Joy Beune (zilver) en Melissa Wijfje (brons). De schaatsster van Team Worldstream-Corendon volgt daarmee de afwezige Antoinette de Jong op.

Conijn won de afsluitende 5000 meter in 6.58,36. Daarmee was ze ruim 5 seconden sneller dan Beune (7.03,98) die vroeg de aanval had gekozen. In de laatste rondjes versnelde Conijn en ze passeerde Beune alsnog. Conijn bleef haar concurrenten ruim voor. Wijfje kwam tot 7.14,65 en werd daarmee vierde op deze afstand.

Beune had eerder op de dag haar achterstand in het klassement op Beune verkleind met de zege op de 1500 meter. De 22-jarige schaatsster van Jumbo-Visma won in 1.55,90. Conijn beperkte de schade met een nieuw persoonlijk record van 1.56,28. Wijfje werd toen derde in 1.56,45.

Met haar Nederlandse titel heeft Conijn zich ook verzekerd van deelname aan de WK allround, van 3 tot en met 6 maart in de Noorse stad Hamar. De Jong en Irene Schouten waren al geplaatst voor de wereldkampioenschappen.

Conijn greep op het olympisch kwalificatietoernooi met respectievelijk één honderdste van een seconde op de 3000 meter en een tiende van een seconde op de 5000 meter naast tickets voor de Olympische Spelen. Ze werd later wel net als Wijfje als reserve aangewezen voor de Spelen in Beijing.