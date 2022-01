Schaker Doebov terug in Tata Steel Chess na weigeren mondkapje

Schaker Daniil Doebov is terug in Tata Steel Chess. De Russische grootmeester heeft zondagochtend negatief getest op corona en schuift weer aan in Wijk aan Zee. Hij speelt in de achtste ronde tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda.

Doebov ontbrak zaterdag in de zevende ronde omdat hij weigerde met een mondkapje op te spelen. Iemand uit de naaste omgeving van de Rus was besmet en om die reden had de toernooileiding hem gevraagd met een mondkapje achter het schaakbord plaats te nemen uit veiligheid voor zijn Nederlandse tegenstander Anish Giri.

Doebov weigerde uit principe en wees erop dat voor aanvang van het toernooi aan de schakers te kennen was gegeven dat een mondkapje niet verplicht was tijdens het spelen. De toernooileiding gaf aan in onverwachte situaties noodzakelijke maatregelen te mogen nemen. Omdat Doebov niet kwam opdagen, werd Giri reglementair tot winnaar uitgeroepen.