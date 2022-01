Spelen in gevaar voor skikampioene Goggia door knieblessure

De Italiaanse skiester Sofia Goggia heeft een kruisband verrekt en een breukje in een kuitbeen overgehouden aan een val zondag tijdens de super-G om de wereldbeker in Cortina d’Ampezzo. Deelname aan de Olympische Winterspelen in Beijing is daarmee plotseling in gevaar gekomen. Goggia veroverde vier jaar geleden het goud op de afdaling bij de Spelen in Pyeongchang.

De 29-jarige Goggia liet zich na de val meteen onderzoeken in het ziekenhuis en schrok van de uitkomst. “Ik begin de komende uren al met fysiotherapie, want ik wil proberen mijn olympische titel te verdedigen op de discipline waar ik het meest van hou”, verklaarde ze.

Goggia heerst dit seizoen op de afdaling; ze won er vier. Op de super-G was ze twee keer de beste. De afdaling staat op 15 februari op het olympisch programma.