Veldrijder Hermans niet naar WK na positieve coronatest

De Belgische veldrijder Quinten Hermans moet de strijd om de wereldtitel komende zondag in Fayetteville aan zich voorbij laten gaan. Hij is positief getest op het coronavirus. Zijn veldritseizoen is nu voorbij. De 26-jarige coureur eindigde zondag nog als zevende tijdens de afsluitende wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide.

Hermans won in oktober vorig jaar de wereldbekerwedstrijd in Fayetteville. Hij baalt er flink van dat hij in de Verenigde Staten niet op jacht kan gaan naar een podiumplaats. “Ik reed in Hoogerheide een sterke wedstrijd, voelde me kerngezond en klaar om in Fayetteville voor de medailles te strijden. De voorbije weken en maanden heb ik keihard getraind en veel opofferingen gemaakt om er in de beste omstandigheden aan de start te komen. Ik voel me erg machteloos in deze situatie.”