Zwitserse skiër Feuz opnieuw de beste in Hahnenkammrennen

Beat Feuz heeft de beroemde Hahnenkammrennen gewonnen. Het was al de derde keer in de carrière van de Zwitserse alpineskiër dat hij de afdaling om de wereldbeker in het Oostenrijkse Kitzbühel won. Met 140 kilometer per uur dook Feuz het laatste stuk van de beruchte Streif af en klokte de beste tijd van 1.56,68.

Zijn landgenoot Marco Odermatt noteerde de tweede tijd. De leider in het klassement van de algemene wereldbeker was aan de finish 0,21 seconde langzamer. De Oostenrijker Daniel Hemetsberger eindigde als derde op 0,90 seconde van Feuz.

De Noor Aleksander Aamodt Kilde, die vrijdag de eerste afdaling op de Hahnenkamm won, werd zondag zesde. Hij bleef de leider in het wereldbekerklassement van de afdaling.