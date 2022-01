China waarschuwt voor luchtvervuiling tijdens Winterspelen

De weersomstandigheden in aanloop naar de Olympische Winterspelen in Beijing begin februari zijn “zeer ongunstig”, zegt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Milieu. Beijing en de omringende provincie Hebei zijn in de wintermaanden vatbaar voor smog.

De autoriteiten nemen noodmaatregelen om zware luchtvervuiling in toom te houden. Vooral de activiteiten van vervuilende bedrijven met een relatief kleine economische impact worden aan banden gelegd. Belangrijke sectoren als energie en zorg zullen geen invloed ondervinden van de maatregelen, zegt de woordvoerder.

De Olympische Winterspelen worden gehouden van 4 tot en met 20 februari.