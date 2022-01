Eerste positieve test in Beijing van teamlid bij Winterspelen

Een deelnemer, trainer of official aan de Olympische Spelen in Beijing is zondag positief getest op corona. De organisatoren van de Winterspelen wilden maandag niet zeggen om wie het gaat.

Het is voor het eerst dat een lid van een olympische ploeg bij aankomst in China positief test op corona. Ook testten er zondag vijf geaccrediteerde personen voor de Winterspelen positief. Zij zijn ook in quarantaine gegaan.

China maakte maandag bekend dat tussen 4 en 22 januari in totaal 72 mensen die betrokken zijn bij de Spelen positief hebben getest. Wie positief test, moet direct in isolatie. Die isolatie eindigt als de coronagerelateerde klachten voorbij zijn en als diegene twee keer negatief test.

Een groot deel van de Nederlandse ploeg voor de Winterspelen vliegt woensdag naar Beijing. De sporters worden voor vertrek regelmatig getest op het coronavirus en in China dagelijks. De Spelen beginnen op 4 februari.