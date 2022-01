Gehavende handbalploeg buigt diep voor Denemarken

De Nederlandse handballers hebben hun tweede nederlaag geleden in de hoofdronde van het EK in Hongarije en Slowakije. De door corona geplaagde ploeg was in Boedapest niet opgewassen tegen wereldkampioen Denemarken en verloor met ruime cijfers: 23-35. De ongeslagen Denen zijn door de zege al op 8 punten gekomen en zeker van een plek in de halve finales. Oranje blijft op 2 punten staan en heeft alleen nog een wedstrijd tegen Kroatiƫ voor de boeg.

Met acht besmette spelers in quarantaine was het onmogelijk een ploeg op volle sterkte op de been te brengen. Oranje miste onder anderen topscorer Kay Smits, eerste doelman Bart Ravensbergen, opbouwer Iso Sluijters en cirkelspeler Samir Benghanem. Wel keerde Robin Schoenaker terug in de ploeg. Hij testte na zeven dagen isolatie eindelijk negatief op corona en mocht weer meedoen.

Dani Baijens was de productiefste speler met zes treffers. Ivar Stavast en Tom Jansen scoorden ieder vier keer.