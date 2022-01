NFL-icoon Brady gaat na uitschakeling nadenken over toekomst

American football-legende Tom Brady neemt na de uitschakeling met Tampa Bay Buccaneers in de play-offs van de NFL de tijd om na te denken over zijn toekomst. De 44-jarige quarterback, zevenvoudig winnaar van de Super Bowl, heeft nog een contract voor een jaar bij de Buccaneers. “Ik heb daar nog niet veel over nagedacht”, zei Brady, die na de nederlaag tegen Los Angeles Rams (27-30) volop vragen kreeg over zijn toekomst. “Ik bekijk het dag tot dag.”

Volgens sommige Amerikaanse media overweegt Brady om zijn lange en bijzonder succesvolle carrière te beëindigen. Hij wordt gezien als de beste quarterback ooit in de NFL. Brady hielp New England Patriots zes keer aan winst van Super Bowl en leidde vorig jaar ook Tampa Bay Buccaneers naar het kampioenschap.

“Het zou me zeer verbazen als hij volgend jaar niet meer speelt”, zei coach Bruce Arians van de Buccaneers afgelopen week. Brady liet dit seizoen zien dat hij op 44-jarige leeftijd nog altijd tot de top behoort. Hij gooide van alle quarterbacks de meeste touchdown-passes en de superster staat ook bovenaan in het klassement van passing yards (gegooide afstanden met de bal).

“Ik heb alleen maar aan deze wedstrijd en aan winnen gedacht”, zei Brady na de nederlaag tegen de Rams. “Dat is altijd mijn mentaliteit geweest. Ik denk op dit moment niet verder dan 5 minuten vooruit.” De Amerikaan, die is getrouwd met het Braziliaanse fotomodel Gisele Bündchen en met haar twee kinderen heeft, zei eerder al dat hij na ieder seizoen een evaluatie maakt. “Ik kan het me niet voorstellen om geen American football te spelen. Maar mijn kinderen worden er ook niet jonger op en ik wil ervoor zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben.”