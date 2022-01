Sterspeler Steins worstelt met knieblessure op EK handbal

Luc Steins speelde maandag niet mee tegen wereldkampioen Denemarken op het EK handbal. De sterspeler van het Nederlands mannenteam ondervond te veel hinder van een knieblessure.

“Ik speelde de laatste wedstrijden al op één been omdat ik last heb van mijn knie. Het is niet slim om altijd over de grens te gaan, want anders loop je het gevaar er iets langdurig van te maken”, vertelde de spelmaker bij Ziggo Sport. “Ik kon niet op de volle 100 procent spelen, dus heb ik een stapje terug gedaan. Hopelijk kan ik woensdag weer meedoen tegen Kroatië, maar dat bekijk ik dan wel.”

Steins bleef de hele wedstrijd op de bank en zag Oranje met 35-23 verliezen. Het was de tweede nederlaag voor de Nederlandse handballers in de hoofdronde, waardoor de halve finales buiten bereik zijn. “We hadden een gehavende ploeg omdat nog veel jongens vanwege corona in isolatie zaten. Maar de jongens die wel konden spelen hebben zich laten zien; bij vlagen was het leuk handbal. Het is door al die besmettingen elke keer weer goochelen met de opstelling, maar we zien nu wel dat we ook in de breedte verder zijn dan we dachten en dat is goed voor de toekomst.”