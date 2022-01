WK veldrijden belooft tweestrijd tussen Vos en Brand

De één is de titelverdediger, de ander zevenvoudig wereldkampioen. Lucinda Brand en Marianne Vos stappen dinsdag in het vliegtuig naar de Verenigde Staten met het vooruitzicht op een tweestrijd om de wereldtitel in het veldrijden. Ook zondag in Hoogerheide bleek het tweetal te sterk voor de rest. “Marianne staat er goed op”, wist Brand. “Je zag weer hoe sterk Lucinda is, ook al had ze de cross van de dag ervoor wellicht nog in de benen”, sprak winnares Vos over haar concurrente.

Vos deed nog een poging de aandacht naar anderen te verleggen. “Het is een WK, dan kunnen er opeens een paar andere rensters staan.” Bondscoach Gerben de Knegt wilde de Hongaarse Kata Blanka Vas niet uitvlakken. “Als die een goede dag heeft kan ze lang mee.” Maar De Knegt wist ook dat er, als het zaterdag in Fayetteville hard gaat, normaal gesproken twee voorop overblijven.

Het is best opmerkelijk hoe Vos weer helemaal terug is aan de top. Ooit was ze onklopbaar in het veld met zeven wereldtitels waarvan zes op rij. Maar de laatste regenboogtrui dateert van de WK van 2014. De laatste jaren werd ze meer een outsider met nog wel brons, drie jaar geleden in het Deense Bogense. In 2020 miste ze het WK omdat ze een operatie aan de lies moest ondergaan, vorig jaar werd ze anoniem twaalfde.

“Het zegt niet alles, zo’n overwinning, maar ik reis wel met een goed gevoel naar Amerika”, vertelde ze, nadat ze Brand in de slotronde had kunnen lossen. Puck Pieterse deed ook goed mee, maar die rijdt volgende week bij de beloften. Twee weken geleden troefde Vos Brand ook al af en werd ze voor het eerst sinds 2017 Nederlands kampioen. De 34-jarige Brabantse deelde deze winter haar programma iets anders in. Met een paar crossen meteen na het wegseizoen en daarna een lange pauze en trainingsperiode. “Het seizoen is verlopen zoals ik gewild had.”

Brand, twee jaar jonger, ging dit seizoen in haar regenboogtrui zeventien keer als eerste over de finish. De Dordtse toonde een overmacht die momenteel alleen door Vos te doorbreken lijkt. “Marianne is gewoon een wereldtopper, zo simpel is het. Schrijf haar maar op voor volgende week. Al begrijp ik ook wel dat de ogen op mij gericht zullen zijn.”

Brand mocht zondag de bij de wereldbeker behorende trofee in ontvangst nemen. Ze was veruit de regelmatigste in de vijftien crossen voor het klassement. “Natuurlijk is mijn seizoen al geslaagd, voor 110 procent, als dat kan tenminste.” Maar zaterdag is de aandacht hoe dan ook groter. “Ach, we doen het onszelf ook aan door meer waarde te hechten aan zo’n eendaagse wedstrijd. Omdat er een trui aan verbonden is. Het blijft gek.”