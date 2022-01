WK zwemmen in Japan mogelijk weer een jaar uitgesteld

De wereldkampioenschappen zwemmen in de Japanse stad Fukuoka worden mogelijk weer met een jaar uitgesteld. Het evenement zou in eerste instantie worden gehouden in de zomer van 2021, maar omdat toen de met een jaar uitgestelde Olympische Spelen van Tokio plaatsvonden, werden de WK verplaatst naar mei 2022. Omdat op heel wat continenten de kwalificatiecyclus verstoord is vanwege de coronapandemie, overweegt de mondiale zwemfederatie FINA het toernooi opnieuw een jaar op te schuiven.

Technisch directeur AndrĂ© Cats van de Nederlandse zwembond KNZB bevestigt desgevraagd dat daar “zeer serieus” sprake van is. In de loop van deze week moet duidelijkheid komen. Het evenement staat op de kalender voor 13 tot en met 29 mei. Japan verwacht op de WK zo’n 2400 deelnemers uit bijna 200 landen. Zijn gaan strijden om de wereldtitels op de langebaan (50 meter), in het open water, waterpolo, schoonspringen, synchroonzwemmen en klifduiken.

In augustus staan in Rome de Europese kampioenschappen zwemmen op het programma.