Alle sportcompetities kunnen met publiek hervat worden

Alle sportcompetities in Nederland kunnen met publiek hervat worden. Het kabinet heeft daar toestemming voor gegeven. De afgelopen weken konden amateursporters alleen op hun eigen club trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Dat was een tijdje zelfs slechts tot 17.00 uur mogelijk; iedereen van 18 jaar en ouder mocht alleen in groepjes van twee personen sporten op 1,5 meter afstand.

Voor de topsport gold een uitzondering. De topsportcompetities, zoals de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in het voetbal, gingen wel door tijdens de lockdown. Het kabinet kondigde dinsdagavond nieuwe versoepelingen aan.