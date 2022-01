Barty overtuigend naar halve finales Australian Open

De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft zich met speels gemak geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De topfavoriete voor de eindzege won in de kwartfinale in twee sets van de Amerikaanse Jessica Pegula. De nummer 1 van de plaatsingslijst gunde haar tegenstander slechts twee games: 6-2 6-0.

De 25-jarige Barty treft in de halve finale de Amerikaanse Madison Keys, die eerder op dinsdag in de kwartfinales won van de Tsjechische Barbora Krejcikova (6-3 6-2). Barty jaagt op haar eerste titel in het grandslamtoernooi van Melbourne. Ze won al wel een keer Roland Garros en Wimbledon. Ze staat voor de tweede keer in haar carrière in de halve finales van haar thuistoernooi. In 2020 haalde ze ook de laatste vier. Toen verloor ze van de latere winnares Sofia Kenin.

Barty zette haar dominante optredens dit jaar op de Australian Open voort tegen de als 21e geplaatste Pegula. De Australische verloor nog geen set in het toernooi. Met de Amerikaanse was ze in iets meer dan een uur klaar. Pegula verloor meteen al haar eerste servicegame en dat was de opmaat voor een afstraffing.

“Dat was solide”, zei Barty. “Mijn service liep goed en ik kon veel forehands slaan vanuit het midden van de baan. Ik ben de afgelopen jaren gegroeid als persoon en tennisster. Ik voel me een veel completere speler. Ik heb inmiddels ook meer ervaring en kan beter omgaan met problemen en tegenslagen”, aldus Barty.

Australië wacht al meer dan 40 jaar op een nieuwe kampioene uit eigen land. Chris O’Neil was in 1978 de laatste Australische winnares van het grandslam in Melbourne.