Basketballers Phoenix ook te sterk voor Utah

De basketballers van Phoenix Suns hebben hun zevende zege op rij geboekt in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De koploper in de westelijke divisie versloeg Utah Jazz met 115-109. Devin Booker was de topschutter met 33 punten, Chris Paul voegde er 27 punten en 14 rebounds aan toe.

Paul was met name in het laatste kwart op dreef toen Phoenix een achterstand van 5 punten wegwerkte. Bij de Jazz was Jordan Clarkson de topscorer met 22 punten. De ploeg uit Salt Lake City leed de achtste nederlaag in de laatste tien duels.

Chicago Bulls, tweede in de oostelijke divisie, won nipt bij Oklahoma City: 111-110. De Bulls maakten het zichzelf lastig door een in het derde kwart verkregen voorsprong van 28 punten nog bijna uit handen te geven. Nikola Vucevic was goed voor 26 punten. Het was de tweede overwinning in de laatste acht duels voor Chicago, dat Miami Heat voor zich weet in de stand.