EK zaalvoetbal in Nederland vanaf vrijdag met publiek

Bij het EK zaalvoetbal in Nederland zitten vanaf vrijdag toeschouwers op de tribunes in Amsterdam en Groningen. In de Ziggo Dome zijn bij iedere wedstrijd 1250 bezoekers welkom, het maximale aantal op binnensportlocaties. In MartiniPlaza, de sporthal in Groningen, mogen ongeveer 650 voetbalfans naar binnen. Vanwege de verplichting om 1,5 meter afstand te houden, kan daar niet het maximale aantal toeschouwers worden toegelaten.

Woensdag worden in MartiniPlaza twee groepswedstrijden gespeeld. Aangezien vanaf die dag weer publiek bij sportwedstrijden is toegestaan, nodigt de organisatie alvast een aantal kinderen uit voor de duels in Groningen. De kaartverkoop voor alle wedstrijden die na de rustdag (donderdag) op het programma staan, start woensdag om 11.00 uur. Voetbalfans die voor die specifieke duels eerder al een kaartje hadden gekocht, krijgen voorrang.

Het EK zaalvoetbal (futsal) begon vorige week zonder publiek. Iedereen die een kaartje had gekocht voor het evenement, kreeg zo’n twee weken geleden vanwege het toen geldende publieksverbod bij sportwedstrijden het volledige aankoopbedrag terug. Daarom begint de kaartverkoop nu opnieuw.

De Nederlandse zaalvoetballers spelen vrijdag in de Ziggo Dome hun laatste groepswedstrijd, tegen Servië. Na de zege op Oekraïne (3-2) en de nederlaag tegen wereldkampioen Portugal (1-4) heeft de ploeg van bondscoach Max Tjaden mogelijk aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor de kwartfinales. De knock-outfase van het toernooi wordt volledig in Amsterdam gespeeld, met de finale op zondag 6 februari.