Extra maatregelen voor olympische sporters op vlucht naar Beijing

Op de eerste KLM-vlucht met sporters die naar de Olympische Spelen in Beijing gaan, zijn extra voorzorgsmaatregelen genomen om er zeker van te zijn dat de leden van TeamNL niet besmet raken met het coronavirus. Op de vlucht die woensdag vanaf Schiphol vertrekt, zitten ook officials en sporters uit andere landen. Een week later volgt een tweede vlucht.

Sportkoepel NOC*NSF had eerder al bekendgemaakt dat het de risico’s wil verkleinen dat atleten of begeleiders besmet raken voor, tijdens en na de reis. Dit naar aanleiding van de vlucht met sporters van TeamNL naar de Zomerspelen van vorig jaar in Tokio. Toen bleek in de dagen na aankomst dat een aantal sporters besmet was geraakt. Voor sommigen betekende dat direct ook het einde van hun deelname aan de Spelen. Overigens is geenszins zeker of de besmettingen tijdens de vlucht zijn ontstaan, bij aankomst op het vliegveld van Tokio of al kort voor vertrek, bijvoorbeeld toen sporters uitgebreid afscheid namen van hun familieleden op Schiphol.

Afgesproken is dat de sporters van TeamNL die nu naar de Winterspelen in China afreizen als laatste het vliegtuig instappen. Bij aankomst in Beijing zullen ze ook als eerste weer het vliegtuig verlaten. De Nederlandse equipe zit in een eigen compartiment van het vliegtuig, waar andere reizigers niet mogen komen. Ook hebben de leden van TeamNL tijdens de vlucht een eigen toilet en is er in de ‘TeamNL-bubbel’ een vaste crew.

Het afreizen naar Tokio gebeurde op het hoogtepunt van de deltavariant van het coronavirus. De uitdaging om niet besmet te raken is met de nu rondwarende omikronvariant, die nog besmettelijker is, zo mogelijk nog groter. KLM blijft er overigens bij dat vliegen in coronatijd veilig kan. Het personeel van KLM wordt ook uitvoerig getest.

Veel sporters van TeamNL zitten momenteel uit voorzorg in quarantaine in eigen huis of verblijven al weken in een hotelkamer om maar niet besmet te raken. Bij aankomst in Beijing zullen alle sporters, officials, vrijwilligers en pers in een gesloten ‘superbubbel’ zitten. Daar moeten ze het hele toernooi in blijven. Het gaat om vele duizenden mensen. Er doen alleen al 3000 sporters mee.