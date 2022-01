Frankrijk nieuwe tegenstander Oranje in Hockey Pro League

Het mannenhockeyteam van Frankrijk is toegevoegd aan de Hockey Pro League, de landencompetitie die aan zijn derde seizoen bezig is. Het Franse team neemt de plek in van Canada, dat zich vanwege de onzekerheid rond het coronavirus heeft teruggetrokken, meld de internationale hockeybond FIH.

De eerste keer dat Frankrijk in actie komt is op 8 februari tegen India. Die wedstrijd wordt afgewerkt in Potchefstroom in Zuid-Afrika. Een dag later speelt het Nederlands team op dezelfde plek tegen de Fransen. Jeroen Delmee, die na de Olympische Spelen Max Caldas als bondscoach opvolgde, was eerder bondscoach van Frankrijk.

Frankrijk doet waarschijnlijk alleen dit seizoen mee. Australiƫ en Nieuw-Zeeland, die hoger staan op de wereldranglijst, keren volgend seizoen vermoedelijk weer terug in de Pro League. Die landen ontbreken dit jaar ook vanwege alle beperkingen die het coronavirus wereldwijd met zich meebrengt.