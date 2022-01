Mogelijk toch publiek bij tennistoernooi Rotterdam

De organisatie van het ATP-tennistoernooi in Rotterdam overweegt begin volgende maand toch publiek toe te laten in Ahoy. Het kabinet geeft dinsdagavond op de persconferentie vermoedelijk toestemming voor het heropenen van de sportlocaties voor toeschouwers. Een kleine twee weken geleden maakten de organisatoren van het ABN AMRO World Tennis Tournament bekend dat Ahoy tussen 5 en 13 februari net als vorig jaar leeg blijft, maar ze overwegen nu toch gebruik te maken van de mogelijkheden die er weer komen.

“We zouden het heel fijn vinden om publiek toe te laten, maar het hangt wel van een aantal factoren af”, zegt een woordvoerder. “Bijvoorbeeld de eindtijd. We hebben iedere avond een mooie partij om 19.30 uur op het programma staan. Maar als na 22.00 uur geen publiek meer is toegestaan, moeten we de mensen wegsturen terwijl misschien net de tiebreak van de derde set is begonnen. We zijn ook benieuwd naar de termijn die het kabinet noemt waarop de nieuwe maatregelen worden geĆ«valueerd. Nu is dat na tien dagen. Als we enkele dagen voor de start van het toernooi te horen krijgen dat er toch weer geen publiek is toegestaan, dan blijven we bezig.”

De organisatie van het ATP-toernooi in Rotterdam wil daarom de persconferentie afwachten tot het een besluit neemt. “Als er publiek mag komen, dan zal dat sowieso een beperkt aantal zijn en in een andere setting dan bij ons gebruikelijk is. We bouwen nu in Ahoy een soort tv-studio met het centercourt als middelpunt. Dat heeft gevolgen voor de zichtlijnen vanaf de tribunes”, aldus de woordvoerder. “Normaal gesproken hebben we ook een vip-dorp waar 50.000 zakelijke bezoekers op afkomen en een sportplaza, waar bezoekers activiteiten kunnen doen. Dat is nu allemaal niet mogelijk. Dus in hoeverre maak je mensen nog blij? Bezoekers die puur komen om tennis te kijken waarschijnlijk nog wel.”

Normaal gesproken kunnen 10.000 toeschouwers om het centercourt zitten. Het lijkt erop dat 1250 bezoekers het maximum wordt bij evenementen binnen met een vaste zitplaats.

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft onder anderen Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrej Roeblev, Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz en Jannik Sinner vastgelegd als deelnemers. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor kregen een wildcard. Vorig jaar won de Rus Roeblev voor lege tribunes in Rotterdam.