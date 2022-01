Nadal bereikt halve finales Australian Open ondanks inzinking

Tennisser Rafael Nadal is weer een wedstrijd dichter bij zijn 21e grandslamzege. De 35-jarige Spanjaard bereikte met de nodige moeite de halve finales van de Australian Open door de Canadees Denis Shapovalov in vijf sets te verslaan: 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3.

Het zag er in de vierde set even slecht uit voor Nadal, die bij een achterstand van 4-1 de fysiotherapeut de baan op liet komen. Hij leek last te hebben van zijn buik en wekte later de indruk vooral problemen te hebben met de hitte. De set ging verloren, maar na die inzinking begon een op het oog weer fitte Nadal voortvarend aan de vijfde set met een break in de tweede game. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen. In de halve finales neemt Nadal het op tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Gaël Monfils en de Italiaan Matteo Berrettini.

Nadal heeft nog twee zeges nodig voor zijn tweede toernooizege in Melbourne en zijn 21e grandslamtitel. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Net als de Serviër Novak Djokovic en de Zwitser Roger Federer heeft Nadal twintig grandslamtitels achter zijn naam. Djokovic was zonder vaccinaties tegen corona niet welkom in Australië, terwijl Federer al lange tijd geblesseerd is.