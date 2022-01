President Xi belooft IOC-voorzitter Bach veilige Winterspelen

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité en president Xi Jinping van China hebben elkaar dinsdag ontmoet. Ze spraken elkaar in een staatsgasthuis over de komende Winterspelen in Beijing. Xi beloofde Bach dat de Spelen “soepel en volgens schema zullen verlopen” en bovenal “eenvoudig, veilig en prachtig.”

De Spelen beginnen op 4 februari. Bach arriveerde zaterdag in de Chinese hoofdstad en ging daarna drie dagen in isolatie. China hanteert een streng coronabeleid om de verspreiding van het besmettelijke virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor de Spelen in Beijing wordt een zogeheten bubbel gecreëerd waarin dagelijks testen een belangrijk onderdeel is.

De Chinese staatstelevisie meldde dat Xi ook heeft gezegd dat China de gezondheid en veiligheid van iedereen op de Spelen kon garanderen, en dat de organisatoren “grote inspanningen doen om aan alle behoeften van de atleten te voldoen en goed werk te leveren”.

President Xi heeft China sinds de uitbraak van het coronavirus niet meer verlaten. Zijn laatste ontmoeting met een bezoekend staatshoofd was in maart 2020 met de Pakistaanse president Arif Alvi. De president zal tijdens de Spelen naar verwachting wel enkele wereldleiders ontmoeten, maar invloedrijke landen als de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië sturen geen hoogwaardigheidsbekleders naar de Chinese hoofdstad, als protest tegen het schenden van mensenrechten. Ook Nederland stuurt geen regeringsdelegatie.