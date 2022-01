Nikita Tregoebov is positief op corona getest. De Russische skeletonner won in 2018 zilver op de Winterspelen van Pyeongchang in Zuid-Korea.

Tregoebov testte twee keer positief tijdens een trainingskamp in Sotsji. De Rus weet niet of hij aan de Spelen in Beijing kan deelnemen. De Russische skeletonploeg reist op 31 januari naar de hoofdstad van China, waar de Winterspelen op 4 februari beginnen. Tregoebov hoopt dat hij snel negatief test.