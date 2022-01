Sportkoepel NOC*NSF: mooie volgende stap voor de sport

Algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF noemt het hervatten van alle sportcompetities “een mooie volgende stap voor de sport”. Vanaf woensdag kunnen de amateurcompetities weer beginnen. Publiek is ook toegestaan op de sportlocaties, zij het onder voorwaarden.

“Uit onderzoek weten we dat bij 62 procent van de leden van sportclubs de motivatie afneemt als er geen competitie wordt gespeeld. Nu dat weer mogelijk is, kunnen we de door de coronacrisis verontrustend lage sportdeelnamecijfers een boost geven, dat is van groot belang voor een gezonde samenleving”, aldus Van den Tweel. “Prachtig dat we elkaar weer op de sportvereniging kunnen ontmoeten en daar van sport mogen genieten. We hebben als sport met elkaar wel een grote verantwoordelijkheid om dit veilig en verantwoord in goede banen te leiden, daar spannen we ons met alle vrijwilligers keihard voor in.”

Sinds 15 januari mogen alle amateursporters, ook die van 18 jaar en ouder, weer op hun eigen club trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Vanaf woensdag kunnen ze dat ook weer in competitieverband gaan doen tegen andere clubs. Diverse sportbonden hervatten hun competities direct. Zo staan volgens de Nevobo woensdag al volleybalwedstrijden op het programma en ook de handbalcompetitie wordt hervat.

“Wij begrijpen dat niet alle teams per direct willen herstarten vanwege de korte voorbereidingstijd”, zegt competitiemanager Maarten-Jan de Koning van de handbalbond. “We zullen daarom deze week coulance bieden.” De landelijke bekercompetitie wordt wel afgebroken, om in de speelkalender ruimte te maken voor inhaalwedstrijden voor de competitie.

Gymnastiekunie KNGU gaat de wedstrijden die voor de eerste twee weekenden van februari op het programma staan verplaatsen of annuleren, omdat de voorbereidingstijd te kort is. “Uiteraard staat de veiligheid van de sporters altijd voorop.” De KNGU hoopt dat het wedstrijdseizoen op 19 februari hervat kan worden.