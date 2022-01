‘Waar is Peng’-shirts alsnog toegestaan op Australian Open

Het is tennisfans bij de Australian Open alsnog toegestaan aandacht te vragen voor de situatie rond de Chinese tennisster Peng Shuai. Toernooidirecteur Craig Tiley staat het dragen van T-shirts met de opdruk Where is Peng Shuai (Waar is Peng Shuai) toe zolang de dragers zich “vreedzaam gedragen”.

Afgelopen weekeinde bleken bezoekers aan de Australian Open op last van beveiligers T-shirts en spandoeken te moeten verbergen met daarop de tekst over Peng, van wie in november een tijdje niets vernomen werd nadat ze online de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. Het leidde tot wereldwijde ophef en zorgen over het welzijn van de 36-jarige tennisster, die inmiddels wel een paar keer opdook in Chinese media. Of ze in vrijheid leeft is nog steeds onduidelijk.

De ingreep van de beveiligers werd bekritiseerd, met name door oud-tennisster Martina Navratilova die de maatregel “zielig” noemde. “De Australische tennisbond capituleert hiermee op hun eigen grand slam voor de Chinese dictatuur, dat vind ik echt heel zwak.” De bond zei zich te houden aan de al langer geldende regel dat er geen commerciĆ«le of politieke uitingen zijn toegestaan rond de tennisbanen, maar besloot de T-shirts alsnog toe te staan. “Zolang de dragers niet uit zijn op een rel maar zich vreedzaam gedragen”, aldus Tiley, die meende dat er sprake was van misinterpretatie door mensen die niet ter plekke waren. “Sommige mensen komen met grote spandoeken aan twee palen. Dat kunnen we niet toestaan.”