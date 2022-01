Badr Hari verlengt bij Glory en vecht op 19 maart tegen Wrzosek

Badr Hari staat ook de komende jaren onder contract bij kickboksorganisatie Glory. De 37-jarige kickbokser heeft volgens Glory “een meerjarige contractverlenging getekend”.

Hari komt op 19 maart weer in actie in Hasselt. Hij neemt het dan opnieuw op tegen de Pool Arek Wrzosek, van wie hij in september in Ahoy Rotterdam verloor tijdens Glory 78.

De nederlaag riep de vraag op of de carrière van Hari wellicht voorbij zou zijn. Hij wil het graag nog eens opnemen tegen Rico Verhoeven, de Brabander die al jarenlang de wereldkampioen is bij de zwaargewichten van Glory. De twee kickboksers namen het de afgelopen jaren twee keer tegen elkaar op; twee keer won Verhoeven omdat Hari geblesseerd raakte.

“We zijn verheugd dat het contract met Hari is verlengd en dat we onze fans een gevecht en een rematch gaan geven waar ze al maanden om vragen”, zegt vicevoorzitter Scott Rudmann van Glory. “Voor zowel Wrzosek als Hari staat er veel op het spel in dit gevecht. Het belooft dan ook een memorabele avond te worden.”