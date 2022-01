Basketballers Clippers maken achterstand van 35 punten ongedaan

De basketballers van Los Angeles Clippers hebben in de NBA een achterstand van 35 punten ongedaan gemaakt om alsnog een duel te winnen. Ze versloegen Washington Wizards met 116-115.

De Clippers keken in Washington net voor het einde van de eerste helft tegen een 66-31-achterstand aan. Amir Coffey had met 29 punten een belangrijk aandeel in de opmerkelijke inhaalrace. Luke Kennard was van grote waarde in de slotfase door in een tijdsbestek van negen seconden 7 punten te maken. Zijn ploeg maakte in de tweede helft 80 punten.

De comeback van de Clippers is een van de meest sensationele in de historie van de NBA. Slechts één keer eerder werd een grotere achterstand ongedaan gemaakt op weg naar een zege. Utah Jazz won in 1996 van Denver Nuggets na een kloof van 36 punten te hebben gedicht. In 2009 maakte Sacramento Kings tegen Chicago Bulls ook een achterstand van 35 punten ongedaan om alsnog te winnen.