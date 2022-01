Djokovic lijkt van plan eind februari terug te keren in Dubai

Novak Djokovic lijkt van plan om eind volgende maand zijn rentree te maken in Dubai. De Servische nummer 1 van de wereld staat op de deelnemerslijst van het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten. Het toernooi zelf heeft zijn komst nog niet bevestigd.

Djokovic (34) heeft dit jaar nog geen wedstrijd gespeeld na zijn terugtrekking bij de Australian Open als gevolg van een weken durende rel. Vlak voor de start van het eerste grandslamtoernooi van dit jaar moest hij het land verlaten. Djokovic’ visum was ingetrokken omdat hij geen goede reden had om een medische vrijstelling te krijgen om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen.

Het ATP-toernooi van Dubai, waar Djokovic al vijf keer de titel pakte, begint op maandag 21 februari.

Richard Krajicek, de toernooidirecteur van het ABN AMRO World Tennis Tournament, hoopt Djokovic nog te kunnen verleiden om naar Rotterdam te komen. Het ABN AMRO-toernooi begint over anderhalve week in Ahoy.