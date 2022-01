Handballers sluiten EK af met gelijkspel tegen Kroatië

De Nederlandse handballers hebben het Europees kampioenschap in Hongarije en Slowakije afgesloten met een gelijkspel tegen Kroatië. In Boedapest eindigde het duel in de hoofdronde in 28-28. Oranje, al kansloos voor een plaats bij de laatste vier, eindigde als tiende.

Halverwege leidde Nederland met 15-13. In de slotfase stonden de Kroaten echter voortdurend op voorsprong. Luc Steins zorgde enkele seconden voor het eindsignaal voor de gelijkmaker. Hij was tevens de topschutter van zijn land met zes treffers. Tom Jansen maakte er vijf.

Het evenement stond voor Nederland voor een groot deel in het teken van met het coronavirus besmette spelers. Meerdere handballers van Oranje zaten ook tijdens het slotduel nog in quarantaine. Gedurende het toernooi was het nodig om versterking te laten invliegen. Opgeven was geen optie voor de formatie.