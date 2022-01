Medvedev overleeft matchpoint en knokt zich langs Auger-Aliassime

Daniil Medvedev heeft zich met veel moeite geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De favoriet knokte zich in vijf sets langs de Canadees Félix Auger-Aliassime, die in de vierde set één punt verwijderd was van de overwinning. Het werd na 4 uur en 42 minuten 6-7 (4) 3-6 7-6 (2) 7-5 6-4 voor de nummer 2 van de wereld.

Medvedev werkte in de vierde set bij een achterstand van 5-4, op eigen service, een wedstrijdpunt weg. Een game later plaatste hij een break, waarna hij op 6-5 zijn vierde setpoint benutte. In de vijfde set maakte Medvedev zijn comeback compleet en hij maakte het af op zijn eerste wedstrijdpunt na een misser van Auger-Aliassime.

De Rus Medvedev neemt het in de halve finales op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, die eerder op de dag de Italiaan Jannik Sinner in drie sets versloeg. De andere halve eindstrijd gaat tussen Rafael Nadal uit Spanje en de Italiaan Matteo Berrettini.

De 25-jarige Medvedev kan komend weekend zijn tweede grandslamtitel veroveren. Eind vorig jaar was hij in de finale van de US Open te sterk voor Novak Djokovic.