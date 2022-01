Uitdagende start van Tour de France in 2023 in Bilbao

Het Grand Départ van de Tour de France in Spaans Baskenland in 2023 belooft meteen het nodige spektakel. In de eerste etappe, op 1 juli, krijgt het peloton in de rit over 185 kilometer met start en finish in Bilbao onder meer te maken met drie beklimmingen in de laatste vijftig kilometer. De finishlijn ligt op een helling met een stijgingspercentage van 5 procent. “Zeer veeleisend”, aldus de Tour-organisatie.

Ook in de tweede etappe, over 210 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastián, wachten de nodige krachtproeven, onder meer met de beklimming van de Monte Jaizquibel in de eindfase. In de derde etappe, die vanuit Amorebieta-Etxano begint, zet het peloton koers naar Frankrijk. De finishplaats is nog niet bekend, maar volgens de organisatie is de kans aanwezig dat de sprinters in de derde rit zich kunnen gaan uitleven.

Het is voor de tweede keer dat de Tour de France in Spanje begint, na de primeur in 1992 in San Sebastián.

Dit jaar start de Tour op 1 juli in Kopenhagen.