Zwaargewonde wielrenner Bernal kan armen en benen bewegen

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal is na zijn zware trainingsongeluk en daaropvolgende operaties bij bewustzijn. De winnaar van de Tour de France van 2019 kan ook zijn armen en benen bewegen. Dat heeft het universiteitsziekenhuis La Sabana in de Colombiaanse hoofdstad Bogota bevestigd.

Bernal fietste maandag in volle snelheid tegen een stilstaande bus aan. Hij liep een reeks van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben. “De afgelopen uren heeft de patiĆ«nt uitstekend gereageerd op de behandeling”, lieten de behandelend artsen weten. “Hij is ook zonder complicaties van de beademing losgekoppeld. Op dit moment is hij bij bewustzijn en heeft hij mobiliteit in de vier ledematen.”

Bernal won behalve de Tour van 2019 ook de Giro d’Italia van 2021. Dit jaar was de Tour de France het hoofddoel van de renner van Ineos.